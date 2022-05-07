Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

07.05.2022 21:05
Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek - Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zekai Ç. idaresindeki 31 AET 305 plakalı otomobil, yüksek okul yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte Fatıma Ç., Nurettin Ç., Sıdıka B., ve Kemal Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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