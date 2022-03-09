Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı

09.03.2022 13:16
Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Abdulkadir Altıok'un kullandığı Volkswagen marka ve 49 E 3703 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolu 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile Hacer Çiçek, Hatice Çiçek, Cihan Altıok, Muhammed Ensar Altıok, Emine Altıok, Muhammed Taha Çiçek, Yusuf Ekrem Çiçek ve Ömer Asaf Çiçek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı
Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı
Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Volkswagen, Şanlıurfa, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:13 Japonya'dan gönderilen yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:26:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement