Olay, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında markete gelen 2 kişi 18 litrelik tenekede satılan 2 adet sıvıyağ çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, marketin önünde duran teneke sıvıyağların yanında duran erkek şahıs önce çevreyi kontrol etti. Daha sonra 1 teneke sıvıyağı alarak uzaklaştı. Hemen arkasından marketten çıkan kadın ise 1 teneke daha sıvıyağı alarak adamın arkasından gitti. Marketin arka sokaklarında buluşan iki şüpheli, çaldıkları sıvıyağlarla birlikte kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Sıvı yağ hırsızları kamerada - Son Dakika

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