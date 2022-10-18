Son dakika haberleri... Sıvı yağ hırsızları kamerada

Sıvı yağ hırsızları kamerada
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir marketin önünden sıvı yağ çalan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında markete gelen 2 kişi 18 litrelik tenekede satılan 2 adet sıvıyağ çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, marketin önünde duran teneke sıvıyağların yanında duran erkek şahıs önce çevreyi kontrol etti. Daha sonra 1 teneke sıvıyağı alarak uzaklaştı. Hemen arkasından marketten çıkan kadın ise 1 teneke daha sıvıyağı alarak adamın arkasından gitti. Marketin arka sokaklarında buluşan iki şüpheli, çaldıkları sıvıyağlarla birlikte kayıplara karıştı.
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