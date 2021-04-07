İZMİT'te, evin penceresinden düşen Filistinli Siwar Keblawi'nin ölümüyle ilgili davada cumhuriyet savcısı, baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İzmit'te, 6 Şubat 2019 günü meydana gelen olayda Siwar Keblawi pencereden düşerek öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında baba Zekherya Keblawi (59) ve genç kızın ağabeyi Yahya Keblawi (34) tutuklandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 9'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşmaya SEGBİS sisteminde yaşanan sorun nedeniyle tutuklu sanıklar Zekharya Keblawi ve Yahya Keblawi katılamazken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktulün düşmesinden 1 saat 25 dakika sonra sağlık ekiplerine haber verilmesi, maktulün odasına girerek saldırıda bulunulması, darp izlerinin düşmeden önce meydana geldiği ve maktulün kurtulmak ümidiyle pencereden atladığı hususlarını değerlendirerek sanıklar hakkında kasten öldürme hükümlerinin uygulanmasını ve alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.