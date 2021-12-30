Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi üzerine yaptığı açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek istediğini söylemişti.
Bakanlıktan randevu verilmediğini belirten CHP lideri, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." dedi.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binasına gideceği haberinin ardından bakanlığın kapısına zincirli kilit vurulması gazeteciler tarafından görüntülendi.
Saat 13.00'te Bakanlığın kapısına giden Kılıçdaroğlu, burada kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. İçeriye alınmayan CHP lideri, "TÜGVA'DAN TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var" dedi.
MEB ise bu sabah konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.
Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; " Danıştay'ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.
Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz."
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