Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti...O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde şizofren hastası bir adam gece vakti camiye gelerek ortalığı darmadağın etti. Şizofren hastasının o anları caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Prezeve Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Hoca Camii'de dün gece saat 12.50 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan şizofren hastası bir adam gece saatlerinde üzeri çıplak bir vaziyette camiye geldi. Caminin önünde bir süre duran hasta adam, daha sonra otomatik kapıdan içeriye girerek caminin tahta kapısını açmaya çalıştı. Kilitli kapıyı bir türlü açamayan şahıs, sinirlenerek tahta kapıya tekme atarak zarar vermeye başladı. Daha sonra caminin içindeki odanın camını kırarak içeriye giren şahıs, ortalığı darmadağın etti.

Namaza gelen bekçiler fark etti

Şizofren şahıs camiyi dağıttığını o sırada namaz kılmaya gelen bir bekçi fark etti. Camiye giren bekçi, camın kırık olduğunu ve içeride birinin olduğunu gördü. Oraya doğru yaklaşan bekçi, şahsın caminin içindeki odayı darmadağın ettiğini, her şeyi kırıp döktüğünü gördü. Tek başına şahsı ikna edemeyen bekçi, diğer ekiplerden yardım istedi. Bekçinin ihbarı üzerine camiye çok sayıda ekip sevk edildi.

Şahsı ikna etmeleri 4 saat sürdü

Olay yerine gelen çok sayıda ekip, şahsın bulunduğu odaya yöneldi. Kapının kilitli olması nedeniyle odaya kırık camın olduğu bölümden giren ekipler, şahsı ikna etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından şahsı etkisiz hale getiren ekipler, şahsı camiden dışarı çıkararak göz altına aldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şizofren adamın camiye zarar verdiği anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntüsünde, şizofren hastası şahıs üzeri çıplak bir şekilde caminin önüne geliyor. Bir süre otomatik kapının önünde oturan şahıs, yerleri silmeye başlıyor. Daha sonra otomatik kapıdan içeri giren şahıs bir süre caminin kilitli olan tahta kapısını açmaya çalışıyor. Kapıyı açamayınca adeta çılgına dönen şahıs, kapıyı tekmeleyerek eline aldığı bir şeyle kapıya vurmaya başlıyor. Buna rağmen açılmayan kapıya sinirlenen adam, odanın camını kırarak içeriye giriyor. Görüntülerde ayrıca, bekçilerin olayın gerçekleştiği camiye gelmesi, şahsın olduğu yere girmeleri ve şahsı dışarı çıkarmaları da görülüyor.

"Kendi evini de dağıtmış, perişan etmiş"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tevfik Hoca Camii İmam Hatibi Tacettin Tarı, "Sabah namazı için camiye geldiğimde camiyi açtım, ışıkları yaktım. Giriş kapısından geldim, cam kırılmış, her taraf dağıtılmış. Şok oldum. Zaten bekçiler, olay anında namaz kılmaya gelmişler. Onu burada görmüşler. Karakola götürmüşler. Bizden ifade vermemizi istediler. Tanıdık, bildiğimiz birisi. Şizofren hastası, deli Mustafa diye bilinen bir kardeşimiz. Daha önce de ben onlarla ve onun gibilerle ilgileniyordum, sahip çıkıyordum. Kendi evini de dağıtmış, perişan etmiş. Ondan sonra buraya gelmiş. İşte böyle bir olay yapmış. Onlar akıldan yoksun, dolayısıyla onlara bir suç bulamıyoruz. Ama Onların bu şekilde sokağa salınmaması lazım, tedavi edilmesi lazım. Akıl büyük bir nimet, o bize imtihan için gelmiş. Biz onlara bakarak ne büyük nimet içerisinde olduğumuzun şükrünü etmemiz lazım. Rabbim bunun için onları bize göndermiş. Rabbim ders alabilmeyi nasip eylesin. Böyle üzücü bir olay oldu. İnşallah bir daha olmaz" dedi.

"Onları bazen böyle çok kirli gördüğüm zaman elbise bile aldığım olmuştur"

Daha önceden bu tarz olayları olmadığını söyleyen Tarı, "Gece gelir burada yatarlardı, caminin girişinde. Üstleri başları pis olursa rahatsız olurduk. Hem koku rahatsızlığı veriyor hem de üst başları pis olduğu için halıyı kirletiyorlardı. Onları bazen böyle çok kirli gördüğüm zaman elbise bile aldığım olmuştur. Temiz yatmalarına bir şey demiyoruz. Hatta onlara kalabilecekleri bir barınak ayarlamak için de mücadele verdik. Ama olmadı" diye konuştu.

"Epey bir zaman bekçiler bununla uğraş vermişler"

Namaz kılmak için camiye gelen bekçilerin şahsı gördüğünü kaydeden Tarı, "Bekçiler namaz kılmaya camiye geliyorlar. Buraya geldiklerinde o tarafa geldikten sonra ortalığın dağıtıldığını görüyorlar. Bir bakıyorlar ki camlar kırılmış, içeri de birisi var. Uzun zaman onunla mücadele ediyorlar, ikna etmeye çalışıyorlar. Kapalı çünkü kapı. Epey bir zaman bekçiler bununla uğraş vermişler. Sonra biz bunu kamera kayıtlarında gördük" şeklinde konuştu.