Son Dakika | Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti...O anlar kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti.

Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti...O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde şizofren hastası bir adam gece vakti camiye gelerek ortalığı darmadağın etti. Şizofren hastasının o anları caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Prezeve Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Hoca Camii'de dün gece saat 12.50 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan şizofren hastası bir adam gece saatlerinde üzeri çıplak bir vaziyette camiye geldi. Caminin önünde bir süre duran hasta adam, daha sonra otomatik kapıdan içeriye girerek caminin tahta kapısını açmaya çalıştı. Kilitli kapıyı bir türlü açamayan şahıs, sinirlenerek tahta kapıya tekme atarak zarar vermeye başladı. Daha sonra caminin içindeki odanın camını kırarak içeriye giren şahıs, ortalığı darmadağın etti.

Namaza gelen bekçiler fark etti

Şizofren şahıs camiyi dağıttığını o sırada namaz kılmaya gelen bir bekçi fark etti. Camiye giren bekçi, camın kırık olduğunu ve içeride birinin olduğunu gördü. Oraya doğru yaklaşan bekçi, şahsın caminin içindeki odayı darmadağın ettiğini, her şeyi kırıp döktüğünü gördü. Tek başına şahsı ikna edemeyen bekçi, diğer ekiplerden yardım istedi. Bekçinin ihbarı üzerine camiye çok sayıda ekip sevk edildi.

Şahsı ikna etmeleri 4 saat sürdü

Olay yerine gelen çok sayıda ekip, şahsın bulunduğu odaya yöneldi. Kapının kilitli olması nedeniyle odaya kırık camın olduğu bölümden giren ekipler, şahsı ikna etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından şahsı etkisiz hale getiren ekipler, şahsı camiden dışarı çıkararak göz altına aldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şizofren adamın camiye zarar verdiği anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntüsünde, şizofren hastası şahıs üzeri çıplak bir şekilde caminin önüne geliyor. Bir süre otomatik kapının önünde oturan şahıs, yerleri silmeye başlıyor. Daha sonra otomatik kapıdan içeri giren şahıs bir süre caminin kilitli olan tahta kapısını açmaya çalışıyor. Kapıyı açamayınca adeta çılgına dönen şahıs, kapıyı tekmeleyerek eline aldığı bir şeyle kapıya vurmaya başlıyor. Buna rağmen açılmayan kapıya sinirlenen adam, odanın camını kırarak içeriye giriyor. Görüntülerde ayrıca, bekçilerin olayın gerçekleştiği camiye gelmesi, şahsın olduğu yere girmeleri ve şahsı dışarı çıkarmaları da görülüyor.

"Kendi evini de dağıtmış, perişan etmiş"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tevfik Hoca Camii İmam Hatibi Tacettin Tarı, "Sabah namazı için camiye geldiğimde camiyi açtım, ışıkları yaktım. Giriş kapısından geldim, cam kırılmış, her taraf dağıtılmış. Şok oldum. Zaten bekçiler, olay anında namaz kılmaya gelmişler. Onu burada görmüşler. Karakola götürmüşler. Bizden ifade vermemizi istediler. Tanıdık, bildiğimiz birisi. Şizofren hastası, deli Mustafa diye bilinen bir kardeşimiz. Daha önce de ben onlarla ve onun gibilerle ilgileniyordum, sahip çıkıyordum. Kendi evini de dağıtmış, perişan etmiş. Ondan sonra buraya gelmiş. İşte böyle bir olay yapmış. Onlar akıldan yoksun, dolayısıyla onlara bir suç bulamıyoruz. Ama Onların bu şekilde sokağa salınmaması lazım, tedavi edilmesi lazım. Akıl büyük bir nimet, o bize imtihan için gelmiş. Biz onlara bakarak ne büyük nimet içerisinde olduğumuzun şükrünü etmemiz lazım. Rabbim bunun için onları bize göndermiş. Rabbim ders alabilmeyi nasip eylesin. Böyle üzücü bir olay oldu. İnşallah bir daha olmaz" dedi.

"Onları bazen böyle çok kirli gördüğüm zaman elbise bile aldığım olmuştur"

Daha önceden bu tarz olayları olmadığını söyleyen Tarı, "Gece gelir burada yatarlardı, caminin girişinde. Üstleri başları pis olursa rahatsız olurduk. Hem koku rahatsızlığı veriyor hem de üst başları pis olduğu için halıyı kirletiyorlardı. Onları bazen böyle çok kirli gördüğüm zaman elbise bile aldığım olmuştur. Temiz yatmalarına bir şey demiyoruz. Hatta onlara kalabilecekleri bir barınak ayarlamak için de mücadele verdik. Ama olmadı" diye konuştu.

"Epey bir zaman bekçiler bununla uğraş vermişler"

Namaz kılmak için camiye gelen bekçilerin şahsı gördüğünü kaydeden Tarı, "Bekçiler namaz kılmaya camiye geliyorlar. Buraya geldiklerinde o tarafa geldikten sonra ortalığın dağıtıldığını görüyorlar. Bir bakıyorlar ki camlar kırılmış, içeri de birisi var. Uzun zaman onunla mücadele ediyorlar, ikna etmeye çalışıyorlar. Kapalı çünkü kapı. Epey bir zaman bekçiler bununla uğraş vermişler. Sonra biz bunu kamera kayıtlarında gördük" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti...O anlar kamerada

şizofreni, Şizofren, Bekçi, Namaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 23:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti...O anlar kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı Afrin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti
ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi         
18:54
CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi         
18:41
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu         
18:36
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı         
15:53
Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu         
15:51
İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti         
15:36
Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
15:12
Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek         
14:34
Çatıdan düşerken saca takılan ayağı, genç adamı hayata bağladı Çatıdan düşerken saca takılan ayağı, genç adamı hayata bağladı         
14:12
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'tan bekledikleri miktarı duyurdu: 15 milyon euro biz alalım, 15 de Crystal Palace alsın Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'tan bekledikleri miktarı duyurdu: 15 milyon euro biz alalım, 15 de Crystal Palace alsın         
11:04
Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak         
10:49
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur         
09:53
Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın kehanetini canlı yayında anlattı: Bana, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın kehanetini canlı yayında anlattı: Bana, "Bugün rahat yeneriz" dedi         
09:32
Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak         
09:30
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor         
08:53
"Hayranlarım zarar veriyor" diyen şarkıcı Alper Erözer, özel koruma tuttu         
08:23
İnşaattan çıkan toz, kavga sebebi oldu: 1 ölü, 5 yaralı İnşaattan çıkan toz, kavga sebebi oldu: 1 ölü, 5 yaralı         
02:53
Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı         
00:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 06:13:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Şizofreni hastası adam camiyi darmadağın etti...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei