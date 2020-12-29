Son dakika... Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDUGaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i evde rehin alan Uğur Dönmez, pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i evde rehin alan Uğur Dönmez, pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Kendisini eve kilitleyen Dönmez, polis ekiplerinin 45 dakika süren ikna çabasının ardından teslim oldu. Uğur Dönmez, gözaltına alınırken, eve giren sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Vesile Dönmez'in başından vurulduğunu belirledi.



Gaziantep, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika

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