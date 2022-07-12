Gül için Maltepe Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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