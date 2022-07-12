Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı

12.07.2022 18:27

Son dakika gündem haberi: Şişli'de kullandığı elektrikli skutera otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren dansçı Dilara Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli'de kullandığı elektrikli skutera otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren dansçı Dilara Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

Gül için Maltepe Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

Törende taziyeleri baba Arif Gül, anne Neşe Gül ile erkek kardeşleri kabul etti.

İkindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dilara Gül'ün naaşı defnedilmek üzere Yeni Şeyhli Mezarlığı'na gönderildi.

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Kaynak: AA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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