Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE - Son Dakika
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Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE

16.05.2022 17:52

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te, skuter ile ilerleyen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal Toprak'ın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S.(17) tahliye edildi.

GAZİANTEP'te, skuter ile ilerleyen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal Toprak'ın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S.(17) tahliye edildi. Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in ailesi tepki gösterdi.

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

'SÜRÜCÜ TALİ SUÇLU'

Ailesinin avukatı tutuklanan Osman S. için, Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulundu. Sulh Hukuk Hakimliği tahliye talebini reddederken, bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman S.'nin tahliyesine karar verildi. Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Mehmet Şahin Yiğit, kızının hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Osman S.'nin tahliye edilmesi ile yasa büründüklerini belirterek, "Bilirkişiler tek tanık ifadesi ile hiçbir kamera görüntüsü olmadan kızımı asli suçlu, katili ise tali suçlu olarak göstermiş. Bilirkişiler kızıma çarparak 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir?" dedi.

Yiğit, kızının ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü ceza alıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GAZİANTEP, (DHA) -

Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE
Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE
Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE
Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE

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Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi

Mehmet Şahin, Otomobil, Nisan, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! SKUTERDEKİ EZGİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE - Son Dakika
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