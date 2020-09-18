Son dakika... SMDK Başkanı Nasır el-Hariri'den Türk Kızılay şehidinin ailesine ziyaret - Son Dakika

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı (SMDK) Nasır el-Hariri, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Türk Kızılay Düzce Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Suriye muhalefetinin çatı kuruluşuna başkanlık eden Nasır el-Hariri, Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Mehmet Akif Kıdıman için büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Hariri, daha sonra beraberindeki heyetle şehit Kıdıman'ın Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evine giderek şehidin annesi Emine Kıdıman'a başsağlığı diledi.

Hariri, ziyarette, anne Emine Kıdıman'a Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler bayrağı ile kendilerinin hazırladığı şehit beratını takdim etti.

Aile ile bir müddet sohbet eden Hariri, daha sonra kentten ayrıldı.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmış, araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuştu.