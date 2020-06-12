Son Dakika: SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar - Son Dakika

Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/ PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristlerden en az 6'sının etkisiz hale getirildiğini aktardı. - HALEP