Son Dakika: SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar - Son Dakika

Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristlerden en az 6'sının etkisiz hale getirildiğini aktardı. - HALEP

Suriye 'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/ PKK 'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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