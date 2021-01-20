Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti - Son Dakika
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Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti

Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti

20.01.2021 02:01

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tek katlı bir evde sobadan başlayan yangın kısa sürede binayı sardı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tek katlı bir evde sobadan başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Evde yaşayan 3 kişi kaçarak kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay gece yarısı Derince Sırrı Paşa Mahallesi Dikmen Sokak üzerindeki Feridun Dülger'e (57) ait tek katlı evde meydana geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımların yolaçtığı yangında, alevler kısa sürede binayı sararak evin ahşap çatısına sıçradı. Yangını farkeden Feridun Dülger ve ailesi kaçarak kendilerini kurtarırken, evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evden yükselen alevlere müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de Dülger ailesinin kontrollerini yaptı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çabası sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen Feridun Dülger, "Ben çalıştığım için uyuyordum. Eşim televizyon izliyordu. Bir anda ateş sardı. Hanım, 'Yanıyoruz' deyince ben kalkıp, 'Dışarı çıkın' diye bağırdım. Herkesi dışarı çıkardım. Burada annem ve eşimle birlikte yaşıyoruz. Hiçbirimize bir şey olmadı" dedi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti - Son Dakika
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