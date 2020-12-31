Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı - Son Dakika

Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı

31.12.2020 08:55
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da sabaha karşı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba-kız ölümden döndü.

Çorum'da sabaha karşı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba-kız ölümden döndü.

İddialara göre, Kunduzhan mahallesi Çiriş 3. sokakta bulunan Çetin Ruhi Karaçam (70) ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen baba ile kızı Sevda Karacam (35) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Sevda Karaçam'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Başkan Yardımcısı Yağbat olay yerine geldi

Yangının duyulmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat olay yerine gelerek bilgi aldı.

Sabah saatlerinde gelen ihbarın ardından hem merkez hemde sanayi müfrezesinden ekiplerin belirtilen adrese yönlendirildiğini belirten Başkan Yardımcısı Yağbat, "Ekiplerimiz kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerimiz yangının çıkış nedenini araştırıyor. Bir baba ile kızının içeride olduğunun öğrenilmesi üzerine ekiplerimiz içeri girerek baba ve kızını evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı
Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı

Karaçam, Yangın, Çorum, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı - Son Dakika


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