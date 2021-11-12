Son dakika! Sobadan sızan gaz can aldı: Yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

Sobadan sızan gaz can aldı: Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Bedirköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geceden sobayı yakarak uyuyan Ökkeş Karayılan ve Hanım Karayılan çiftinden haber alamayan yakınları endişelenerek yaşadıkları eve geldi. Yakınları, eve geldiklerinde kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri girdikten sonra yaşlı çift, hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan yakınları, durumu, hemen 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Ökkeş Karayılan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, durumu ağır olan eşi Hanım Karayılan ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ökkeş Karayılan'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.