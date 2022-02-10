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Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu

10.02.2022 09:57
Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu

Gelen son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan Hüseyin Şener (74) hayatını kaybederken, eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener ise hastanede tedaviye alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan Hüseyin Şener (74) hayatını kaybederken, eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Selver ve Hasan Hüseyin Şener'e ulaşamayan yakınları, gittikleri evde, çifti ve gelinlerini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Şener'in, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Gazdan etkilenen eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Hüseyin Şener'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Otopsi işlemleri sonrası Hasan Hüseyin Şener'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Tedaviye alınan Selver Şener ile gelini Döndü Şener'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.


Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu
Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu
Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu
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Bahçelievler Mahallesi, Hüseyin Şener, Karahisar, Özburun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Sobadan sızan gazdan öldü, eşi ile gelini hastanelik oldu - Son Dakika
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