Bayramiç'te bir soğuk hava tesisinde çıkan ve çatı, enerji sistemi ve meyve kasalarına zarar veren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Camikebir Mahallesi Evciler yolu mevkisinde bulunan özel bir firmaya ait soğuk hava tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen Bayramiç Belediyesine ait ekipler yangına müdahale etti.

Çatı, enerji sistemi ve meyve kasalarına büyük zarar veren yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.