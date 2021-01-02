Son dakika! Soğukkanlılığı faciayı önledi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir emlakçı dükkanında piknik tüpünden yangın çıktı. İşletme sahibinin soğukkanlı tutumu ise olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bir emlakçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi Tahir Terzioğlu, işyerinde piknik tüpünde çay demlemek isterken, tüp alev aldı. Tüpü dışarı çıkartan işletme sahibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Ufak çapta maddi hasar meydana gelirken işletme sahibinin soğukkanlılığı olası bir facianın önüne geçti. - SAKARYA