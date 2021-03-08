Son Dakika | Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, hayatını kaybetti
08.03.2021 17:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'nin Kelkit İlçesine bağlı Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gümüşhane'nin Kelkit İlçesine bağlı Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söğütlü Belediye Başkanımız Salim Koç Bey Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullandı.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören Koç'un cenazesi, yarın Söğütlü beldesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Son Dakika Samsun'da eşine şiddet uygulayan eski kocanın darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü Acımasız adam, tartıştığı karısını ve oğlunu bıçakladı Üzerinde Arapça "İhtiyacı olan alsın" yazılı poşeti görenler telefona sarıldı Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti Son Dakika! Suriye Devlet Başkanı Esed ve eşi koronavirüse yakalandı Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Elon Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti