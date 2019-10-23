Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Şok iddia! Belhanda Galatasaray'ı...
Son Dakika Spor Son Dakika | Şok iddia! Belhanda Galatasaray'ı...

Son Dakika | Şok iddia! Belhanda Galatasaray'ı...

45 dakika önce

Real Madrid maçında oyundan alındıktan sonra yoğun protestolara maruz kalan Younes Belhanda ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son Dakika | Şok iddia! Belhanda Galatasaray'ı..., System.String[]

Real Madrid maçında oyundan alındıktan sonra yoğun protestolara maruz kalan Younes Belhanda ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


Faslı futbolcunun mücadele sonrası menajerine talimat vererek kendisine takım bulmasını istediği iddia edildi.


Belhanda'nın ocak ayında takımdan ayrılmak istediği ifade edilirken teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin nasıl bir tutum göstereceği merak konusu oldu.


Terim Belhanda'yı savunmuştu


Terim maçın ardından, "Hiçbir oyuncumuzun, en azından taraftarlarımızın bilmesi gereken bir şey var ki, performansını beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. Ali Sami Yen'de bu açıkçası, hiç alışık olmadığım, beklemediğim bir şey. Oyuncuların yuhalanması. Taraftar değil, seyirci böyle bir şey yapar. Çıkarken ne dedi bilmiyorum. Oyundan düşmeseydi, çıkarmazdım ben. Seri'nin de sarı kartı vardı. Daha bir kaç ay öncesinden şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Bu yuhalanma, küfür, ıslık Ali Sami Yen'de alışık olduğum bir şey değil." açıklamasını yapmıştı.


Younes Belhanda, Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:24 
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