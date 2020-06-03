Son Dakika: Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim'e koştu - Son Dakika

Son Dakika: Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim'e koştu
Bir son dakika haberine göre Korona virüs önlemleri kapsamında bugün izinli olarak sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklar ve gençler Taksim'e koştu.
Korona virüs önlemleri kapsamında bugün izinli olarak sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklar ve gençler Taksim'e koştu.
Korona virüs nedeniyle evlerinde beklemek zorunda olan 0-18 yaş arası çocuklar için saat 14.00 ile 20.00 arası sokağa çıktı. 18 yaş altı çocuklar izinlerinin başlaması ile beraber Taksim'e koştu. İstiklal Caddesi'nin girişinde maskelerini alıp ellerini dezenfekte eden çocuklar ve gençler doyasıya gezip eğlendi. Ailelerde çocuklarının sürekli evde olduğunu ve dışarı çıkarmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Çocukların İstiklal Caddesi'nde gezdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:02 Kaynak: İHA
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