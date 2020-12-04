Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Siirt'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Siirt 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile Güres Caddesi ve Hükümet Bulvarı sessizliğe büründü. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.