Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
20.12.2020 08:45
Edinilen son dakika gelişmesine göre Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler Polis ekiplerinin vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında güvenlik güçleri,kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim...
Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler
Polis ekiplerinin vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında güvenlik güçleri,kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Zeytinburnu'ndaki Merter yan yolda da uygulama gerçekleştirildi.
Son Dakika Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Kısıtlamada denetime takıldı, ehliyetsiz olduğu için cezadan kaçamadı İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti