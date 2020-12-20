Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler

Polis ekiplerinin vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında güvenlik güçleri,kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Zeytinburnu'ndaki Merter yan yolda da uygulama gerçekleştirildi.