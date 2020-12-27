Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi - Son Dakika

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de uygulama gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarı sessizliğe büründü.