Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından köprüde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama nedeniyle evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından köprüde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.