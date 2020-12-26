Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

26.12.2020 13:39

Son dakika habere göre Eski Mecitözü caddesinde hakim olan sakinlik Eğridere Çarşısı'nda hakim olan sakinlik Hürriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik ÇORUM - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Eski Mecitözü caddesinde hakim olan sakinlik

Eğridere Çarşısı'nda hakim olan sakinlik

Hürriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik ÇORUM - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Vatandaşların genel olarak kısıtlamaya uyduğunun görüldüğü kentte cadde ve meydanlar boş kaldı.

Hafta içi araç ve yaya yoğunluğu yaşanan Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri boş kalırken, Hürriyet Meydanı da ıssızlaştı.

Kısıtlamadan muaf tutulan esnafın kepenk açtığı kent, sessiz bir hafta sonu geçiriyor.

Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

Hürriyet Meydanı, Eğridere, Mecitözü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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