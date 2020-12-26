Eski Mecitözü caddesinde hakim olan sakinlik
Eğridere Çarşısı'nda hakim olan sakinlik
Hürriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik ÇORUM - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Çorum
Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.
Vatandaşların genel olarak kısıtlamaya uyduğunun görüldüğü kentte cadde ve meydanlar boş kaldı.
Hafta içi araç ve yaya yoğunluğu yaşanan Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri boş kalırken, Hürriyet Meydanı da ıssızlaştı.
Kısıtlamadan muaf tutulan esnafın kepenk açtığı kent, sessiz bir hafta sonu geçiriyor.
Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika