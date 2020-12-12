Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Son Dakika

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

12.12.2020 09:26

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Taksim, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Son Dakika


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