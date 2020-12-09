Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
09.12.2020 08:26
Son dakika gündem haberi: İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.
İstanbul, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik, - Son Dakika
Son Dakika Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor