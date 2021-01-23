Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler

23.01.2021 10:00
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ'de yaralıyı almaya giden ambulans, trafiğin tek yönlü olduğu sokağın ortasına araçlarını park edenler yüzünden yolda kaldı.

ŞİŞLİ'de yaralıyı almaya giden ambulans, trafiğin tek yönlü olduğu sokağın ortasına araçlarını park edenler yüzünden yolda kaldı. Olay yerine yaya giden sağlık görevlilerince, kesik bulunan bileğine pansuman yapılan yaralı da yürüyerek ambulansa gelmek zorunda kaldı. Dakikalar süren beklemenin ardından sokağı boşaltan sürücüler, ambulansın gitmesinin ardından araçlarını tekrar aynı yere park etti. Yıllardır sokağı otopark gibi kullananlar yüzünden sık sık sorunlar yaşandığını belirten sokak esnafı, çözüm bulunmasını talep etti.

Nişantaşı, Halaskargazi Mahallesi Şafak Sokak'ta önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir yaralama ihbarı alan sağlık görevlileri, yola çıktı. Siren çalarak olay yerine gitmeye çalışan ambulans, trafiğin tek yönlü sokağın ortasına park edilmiş araçlar yüzünden ilerleyemedi. Bunun üzerine, sağlık ekipleri, bileğinde kesik olduğu öğrenilen genç kızın evine yürüyerek gitti.  Ambulans sürücüsünün yaklaşık 15 dakika boyunca siren çalmasına rağmen sokağın ortasına park edilen araçlar çekilmezken, kesik bulunan bileğine pansuman yapılan genç kız da daha sonra hastaneye götürülmek üzere yürüyerek ambulansa geldi.  Bir süre daha sokakta bekleyen ambulans, park edilen araçların çekilmesinin ardından yaralıyı hastaneye götürebildi. Ambulansın yoluna devam etmesiyle birlikte sürücülerin araçlarını tekrar sokağa park etmesi dikkat çekti.

SOKAĞI OTOPARK OLARAK KULLANIYORLAR

Sokağı otopark gibi kullananlar yüzünden yıllardır sık  sık sorun yaşandığını  belirten esnaf Murat Gülçimen, buna bir çözüm bulunmasını istedi. Gülçimen "Burada bir yaralama olayı oldu. Biz buradan seyrediyorduk; ambulans geldi, burası full dolu. Ambulans geldi, sokağın başında 10-15 dakika siren çalarak bekledi. Arabalardan dolayı çıkamıyor. 20 senedir ben buradayım, 20 senedir buranın trafik sorunu çözülemedi. Burayı otopark olarak kullanıyorlar. Gelen yok. Polis geliyor, polis gittikten sonra tekrardan... Polis bunu tek tek takip edemez. Buraya kapan mı koyarlar artık bilmiyorum, sorunun çözülmesi lazım" diye konuştu.

- İstanbul
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler
Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler

Ambulans, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sokağın ortasına park ettiler, Ambulansı dakikalarca beklettiler - Son Dakika


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