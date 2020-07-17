Son dakika! Sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu söyleyip, hayvanseverlerle tartıştı - Son Dakika

BURSA'da, sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirten İ.M., hayvanseverlerle tartıştı. Tartışma sırasında İ.M.'nin hayvanları zehirleyeceğini söylediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi'nde M.T. ile hayvanseverler arasında sokak hayvanları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.T., ses çıkardıkları gerekçesiyle mahallede istemediği sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söyledi. O anlar ise bir hayvansever tarafından görüntülendi. Mahalle sakinlerinden Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Bursa Temsilcisi Zeynep Dimido, sosyal medya üzerinden de tepki çeken video ile ilgili olarak şok yaşadıklarını belirtti. Dimidoa, "Hayvanları zehirleyeceklerini söylediler, lütfen buna engel olun. Tek gerekçesi ise hayvanların havlıyor olması. Bu sokak hayvanlarına bizler bakıyoruz, mamalarını, sularını tedarik ediyoruz. Hayvanların zehirlenmelerinden, şiddet olaylarından bıktık" diye konuştu.