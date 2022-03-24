Son dakika haberi: Adana'da sokak ortasında kızının yanında karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı, diğer kızının evinde yakalandı - Son Dakika

Adana'da sokak ortasında kızının yanında karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı, diğer kızının evinde yakalandı

ADANA Adana'da sokak ortasında kızının yanında karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı, diğer kızının evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Mart Pazartesi günü merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 1'i erkek 4 çocuk annesi Fadime Koca şiddet gördüğü kocası Rahim Koca'dan boşanmak için dava açarak evden taşındı. 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan kadın, geçimini sağlamak içinde köy kahvaltısı veren bir işletmenin mutfağında çalışmaya başladı. Boşanmak istemeyen Rahim Koca, karısının taşındığı evi buldu. Rahim Koca tarafından yeniden rahatsız edilemeye başlanılan Fadime Koca, evini yeniden taşıyarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Değişik illerde kaynakçılık yapan Rahim Koca, Fadime Koca'nın Yeşiltepe Mahallesi'ne taşındığı bilgisine ulaşınca sokak sokak bölgeyi gezmeye başladı. Rahim Koca, 3 gün boyunca yaptığı keşif sonrası karısının yaşadığı evi tespit etti. Olay günü Rahim Koca, eşinin evinin önüne gidip beklemeye başladı. Ancak Fadime Koca evden bir türlü çıkmayınca mahallede Pazar kurulduğunu öğrenen koca pazara gitti ve karısı ile pazarda karşılaştı. Eşiyle tartışmaya başlayan Rahim Koca, belli bir mesafe yürüdükten sonra boş bir arsaya geldiklerinde daha önceden kutu içine gizlediği pompalı tüfeği aldı.

Babasının tüfeği annesine doğrulttuğunu gören Nilüfer Koca araya girerek, "Baba yapma annemi öldürme" dese de başarılı olamadı. Kızının gözü önünde Rahim Koca tetiğe basarak eşini bacağından ve kafasından vurdu. Katil zanlısı daha sonra yaya olarak ormanlık alana doğru kaçıp kayıplara karıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın katilini yakalamak için harekete geçti.

Eşi tarafından öldürülen Fadime Koca, gözyaşları arasında Buruk Mezarlığında toprağa verildi. Cinayet dedektifleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken katil zanlısının gelme olasılığı bulunan adreslerde pusu kurdu. Zanlı, olaydan sonra bir gün ormanlık alanda saklandı. Polis, katil zanlısını Mustafalar Köyü'nde kızının evine gideceğini tahmin ederek evin etrafında önlem aldı. Zanlı eve geldiği sırada olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Rahim Koca, ifadesinde "Çocuklarımı benden kaçırıyordu. Ben onların babasıyım. Benle görüştürmek zorundaydı. O gün de onun için tartıştık, pişmanım" diye ifade verdiği öğrenildi. Katil zanlısı Rahim Koca tutuklandı.