Son dakika! Sokak ortasında pompalı dehşet kamerada - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre Fatih Mahallesi 918'inci Sokak'ta Rıdvan D isimli zanlı elindeki pompalı tüfekle husumetli olduğu N.Ü.'nin evine geldi. Eve doğru rastgele ateş açan zanlı, küfürler etmeye başladı. Büyük korku yaşayan mahalleli, saldırgan şahsı cep telefonu ile görüntüleyerek polise haber verdi. Sokağa gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Rıdvan D.'yi gözaltına aldı.

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