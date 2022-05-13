Son dakika! Sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı 1. Sokak 1. Aralık üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yürüyen T.G. henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. T.G. kanlar içerisinde yere yığılırken saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan T.G.'ye ilk müdahale mahalleli tarafından yapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ