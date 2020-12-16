Son dakika: Sokak ortasındaki asker eğlencesinde korona virüs unutuldu - Son Dakika

Son dakika: Sokak ortasındaki asker eğlencesinde korona virüs unutuldu
16.12.2020 16:58
Bir son dakika haberine göre Antalya'da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
Antalya'da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Eğlencede, Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşın alınan mesafe tedbirinin hiçe sayıldığı görüldü.
Dün akşam saatlerinde çekildiği belirtilen görüntüde, yasak olmasına karşın Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesinde asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.
Gençlerin o eğlencesi ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA
Son Dakika Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı Eski sevgilisi tarafından aracı kundaklanan kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası