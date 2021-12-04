Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Y.B'nin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler Y.B'nin buluşma gerçekleştirdiği eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda C.E., S.B.,Y.B., Ö.Y., B.T., O.K., K.T., M.T. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev işyerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - NİĞDE