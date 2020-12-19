Son dakika... Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Hakkari'de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri, bazı mahallelerde anons yaparak dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
- Kaynak: AA
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