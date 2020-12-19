Son dakika... Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Hakkari 'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

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