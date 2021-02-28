Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Gölbaşı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması süresince güvenlik güçleri, tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.