Son dakika! Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada

27.03.2022 07:49

Gelen son dakika haberlerine göre Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Sultangazi'de bir gencin bacağından silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir gencin bacağından silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gerçekleştiren silahlı saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Bacağından vurulan U. Ş. 'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay dün akşam 23.10'da Sultangazi Cebeci Mahallesi 2525. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokak üzerinde iki grup genç bir araya geldi. Grup üyeleri konuştuktan bir süre sonra ayrıldı. Gruptan bir genç geri dönerek belindeki silahı çıkartıp U.Ş.'yi bacağından vurdu. Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.Ş.'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştrma Hastanesine kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokak üzerinde toplanan iki grup genç konuşmaya başlıyor. Bir süre sonra ayrılan gençlerden biri geri dönerek bir genci sol bacağından vuruyor. Olayı gerçekleştiren genç daha sonra hızlıca kaçıyor. Bacağından vurulan genç ise arkadaşları tarafından uygun bir yere alınıyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika! Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada
Son dakika! Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada
Son dakika! Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada

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SULTANGAZİ'DE 301 POLİSİN KATILIMIYLA ASAYİŞ DENETİMİ SULTANGAZİ'DE 301 POLİSİN KATILIMIYLA ASAYİŞ DENETİMİ

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada - Son Dakika


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