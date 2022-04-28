Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

28.04.2022 17:52
Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobiller hurdaya döndü.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobiller hurdaya döndü.

Kaza, Söke- Kuşadası yolu üzeri Ankara Evleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman C. kontrolündeki 09 Y 0822 plakalı otomobil ile Gökhan B. kontrolündeki 09 JY 937 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 Y 0822 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Aylin C. Hafif şekilde yaralanırken, her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kuşadası, Ankara, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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