13 yaşındaki Seher Taştan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Söke'deki kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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