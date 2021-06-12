Söke'de son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi yakalandı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 kişiden 21'inin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, 1 kişinin de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlarda 31 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 2,5 gram da bonzai ele geçirildiği de belirtildi.