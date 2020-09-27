Son dakika! Söke'deki yangında tedbir amaçlı tahliye edilenler evlerine döndü - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından tedbir amaçlı olarak boşaltılan 90 evin sakinleri evlerine döndü.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sırasında Söke'nin Akçakonak ve Yenidoğan mahallelerindeki 90 ev tedbir amaçlı olarak Söke Kaymakamlığı tarafından tahliye edilmişti. Sabah saatlerinde yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının başlamasıyla birlikte geceyi komşularında ya da akrabalarında geçiren vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Bu arada, sabaha kadar devam eden söndürme çalışmaları sırasında Söke'de kiriz merkezi kurulurken, Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgede konuşlandı. Kızılay ekipleri tarafından bir yandan yardım çalışmalarına katkı sağlanırken, bir yandan da gece boyunca mağdur olan vatandaşlara sıcak yemek ve içecek ikramı yapıldı. - AYDIN