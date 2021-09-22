Üye Girişi
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

22.09.2021 21:58

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arıza yaptığı için sol şeritte duran kapalı kasa kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arıza yaptığı için sol şeritte duran kapalı kasa kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34 NV 5358 plakalı kapalı kasa kamyonetin arıza yapması sonucu, sürücü aracını yolun sol şeridine bıraktı. Bunun üzerine cadde üzerinde seyreden Deniz Baykurt (23) yönetimindeki 41 L 1690 plakalı Hyundai marka otomobil, duramayarak duran kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, paramparça olan otomobilin sürücüsü Deniz Baykurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baykurt'un cansız bedeni morga götürülürken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza yerinde otomobile ait hiç fren izinin olmaması ise dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZAYI İZLEYECEĞİZ DERKEN KAZA YAPTILAR

Öte yandan yan yolda seyrederken kazayı izlemek için duran iki araç da birbirine girdi. Seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 41 TC 367 plakalı çekici, kazayı görebilmek için geri geri geldiği sırada hemen arkasında bulunan R.D. yönetimindeki 41 UZ 738 plakalı kamyona çarptı. Çekicinin demirlerinin kamyonun camına girmesinin ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

(Mustafa Uslu - Güven Gök/İHA)

Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

Çayırova, Otomobil, Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi 22:04 Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı 21:44 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Trafik canavarı sahnede! Motosiklet sürücüsü, başkasının hatası yüzünden öldü 21:34 Trafik canavarı sahnede! Motosiklet sürücüsü, başkasının hatası yüzünden öldü
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi 21:01 Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı 19:24 MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı 19:12 Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor 18:53 Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı         
22:15
Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu         
21:48
Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı         
21:35
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
21:06
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı         
21:00
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri "İstemeden yaptım" oldu         
18:53
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 22:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sol şeritte arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement