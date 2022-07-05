Sollamak isterken üzerine gelen otobüs, kazaya neden oldu... O anları böyle kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sollamak isterken üzerine gelen otobüs, kazaya neden oldu... O anları böyle kaydetti

05.07.2022 14:07

Sollamak isterken üzerine gelen otobüs, kazaya neden oldu.

Sollamak isterken üzerine gelen otobüs, kazaya neden oldu... O anları böyle kaydetti

AKSARAY - Aksaray'da sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada sollamak istediği yolcu otobüsünün üzerine gelmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarptıktan sonra geri geri giderek şarampole düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kaza anı cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kaza, 3 Mayıs tarihinde Aksaray - Nevşehir Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte Nevşehir istikametine 68 AAV 414 plakalı aracıyla seyreden Kasım Karakaya (57), eşinin de sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada önünde seyrede yolcu otobüsünü sollamak istedi. Müzik dinleyerek bir süre yolunda giden Kasım Karakaya, hafif virajı dönmek istediği sırada sağ şeritte giden yolcu otobüsünün sol şeride geçmek istemesi üzerine panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çığlık atarak otomobilin kontrolünü sağlamaya çalışan Kasım Karakaya, yolcu otobüsüne hafif çarptıktan sonra aracın kontrolünü tamamen kaybetti. Seyir halindeyken savrularak olduğu yerde dönüp geri geri giden otomobil şarampole düşerek durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından öfkelenen otomobil sürücüsü, otobüsün arkasından tepsini dile getirdi. Yaşanan kaza anı ise sosyal medya için canlı yayın yapılan cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolunda giderken otobüsün sol şeride geçmesiyle sürücünün çığlık attığı ve ardından geri geri giden otomobilin şarampole düştüğü yer alıyor. Görüntülerin devamında sürücünün yolucu otobüsüne tepkisi ve araçta bulunan çocukların sesi duyuluyor. Kazadan sonra araç sürücüsünün yanındakilere polisi aramasını söylediği, yolcu otobüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görülüyor.

YORUMLAR
500
Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı Sağanak yağıştan kaçmak isteyen 8 kişi sığındıkları binadan üzerlerine düşen parçalar nedeniyle hayatını kaybetti Sağanak yağıştan kaçmak isteyen 8 kişi sığındıkları binadan üzerlerine düşen parçalar nedeniyle hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sollamak isterken üzerine gelen otobüs, kazaya neden oldu... O anları böyle kaydetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:04:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sollamak isterken üzerine gelen otobüs, kazaya neden oldu... O anları böyle kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement