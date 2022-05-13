Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor - Son Dakika
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Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor

13.05.2022 12:40
Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, acı olayın 8'inci yılında anılıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, acı olayın 8'inci yılında anılıyor.

Soma Madenci Şehitliği'ne sabah saatlerinden itibaren gelen madenci yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit madencilerin kabirlerinin başında dua etti.

Aileler Kur'an-ı Kerim okudu, şehitliğe karanfil bıraktı.

Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle iki yıldır sadece madenci aileleri ile protokol üyelerine açılan şehitlikte bu yıl yapılan törenlere ziyaretçiler de kabul edildi.

"İçimiz sönük"

Oğlu Muhammet Arslancan'ı 8 yıl önceki kazada yitiren Bahriye Arslancan, yaşadıkları acıyı unutmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Acılı anne Bahriye Arslancan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"İçimizdeki hisleri nasıl anlatalım? İçimiz sönük, ne yapsak sönük. '8 sene önce bu saatlerde yaşıyordu' diyoruz. İçimizde çok şeyler var, ne diyelim... Diyecek bir şey bulamıyoruz, nasıl olduğunu da anlayamadık. 'Yanıyor, yanıyor' diye gitti çocuklar. Babası, 'Bırak oğlum madeni' dedi. Babasına '5 ayım kaldı, nasıl olsa bırakırım' dedi ama şans böyleymiş. Geriye 2 çocuğu kaldı, gelinimiz kaldı. Çocuklarından biri 19 yaşında, biri 14 yaşında. Oğlumun hatırası bitmiyor. Bambaşka bir çocuktu. 4 tane çocuğum var, Muhammet'im bambaşkaydı, gözümüzün ağrısıydı."

Kazada oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden baba İsmail Çolak da şehitliği ziyaret edenler arasındaydı.

Oğlunun kabri başında dua eden, mezarını sulayan Çolak gazetecilere, 8 yılın çok zor geçtiğini söyledi.

Bu sürede adalet mücadelesi verdiklerini kaydeden Çolak, davayı Anayasa Mahkemesine taşıdıklarını söyledi.

Madenci ailelerin şehitliğe ziyareti sürüyor.

Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından saat 16.30'da da anma programı düzenlenecek.

Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor
Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor
Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor
Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor
Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor

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Manisa, Mayıs, Şehit, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Soma'daki maden şehitleri anılıyor - Son Dakika


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