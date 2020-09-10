Son Dakika: Soma Kaymakamı Akkaya'dan Kovid-19 ile ilgili çalışmalara ilişkin açıklama - Son Dakika

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 13 bin 699 denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaymakamlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçede Kovid-19'la mücadele kapsamında yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu idarecileri ile sayısız toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Akkaya, alınan karar ve tedbirleri daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla sektör ve alan bazlı iş yeri sahipleri ile buluşmalar gerçekleştirildiği aktardı.

Halkın sağlığını daha iyi koruyabilmek, vaka sayısının artmasını durdurmak amacıyla toplam 48 kamu görevlisinden 4 ayrı iş yeri denetim ekipleri oluşturulduğunu dile getiren Akkaya, "Bu faaliyetler kapsamında 13 bin 699 denetim gerçekleştirilmiş olup, faydalı olacağı düşünülen uyarı ve rehberlik çalışmalarımızın ardından kararlara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımıza idari para cezası yaptırımları uygulanmıştır. Önümüzde bulunan süreçte salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla her aktörüyle tüm halkımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda azami desteğini beklerken, alınan kararlara uygun hayat tarzının oluşturulmasının hayati derecede önemli olduğunu değerlendirmekteyiz." ifadelerini kullandı.