Son dakika... Somali'de canlı bomba saldırısı - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı gerçekleştirildi. Polis bölgeyi trafiğe kapatırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da saat 17.30 sularında Cumhurbaşkanlığı yakınındaki bir restorana giren bir teröristin kendisini havaya uçurduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri çevredeki yolları trafiğe kapattı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)