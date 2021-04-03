Son dakika: Somali'de düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi öldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Oronjo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki Shangani semtinde bir restoranda bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Somali 'nin başkenti Mogadişu 'da düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

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