Yerel basındaki habere göre, Somali ordusu tarafından Hiran ve Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

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