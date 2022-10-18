Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Somali ordusu tarafından Hiran ve Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Eş-Şebab üyelerinin olduğu bir araca düzenlenen operasyonda, 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Somali Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abdullahi Ali Aanood, Somali ordusu tarafından örgüte yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika