Son dakika: Somali'de havalimanı yakınlarında patlama - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün Uluslararası Havaalanı yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Yetkililer, çok sayıda can kaybı ve yaralanan olan patlamada birçok aracın da hasar gördüğünü bildirdi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. - MOGADİŞU