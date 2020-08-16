Son dakika! Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmalarında 200'den fazla kişi kurtarıldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi ve ardından çatışma çıktı.

Somali 'nin başkenti Mogadişu 'da otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 23:41

Kaynak: AA

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